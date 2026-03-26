Controlli antidroga | 21enne scoperto in auto con coltelli e dosi di hashish

Durante un controllo nella città di Aprilia, i carabinieri hanno fermato un giovane di 21 anni che era a bordo di un'auto. All’interno del veicolo sono stati trovati diversi coltelli e alcune dosi di hashish. L’intervento è stato parte di un’operazione di controllo straordinario, realizzata con il supporto della squadra di intervento operativo dell’8° reggimento Lazio, finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'attività di monitoraggio del territorio, un 21enne, fermato mentre era alla guida della sua auto e perquisito, è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Il ragazzo aveva con sé un coltello e un taglierino, oltre a una piccola quantità di hashish. Analoghi servizi “Alto impatto” saranno replicati anche nei prossimi giorni ad Aprilia e in altre zone del territorio pontino. LatinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Epatite A, il punto sui contagi: "Situazione sotto controllo". Cosa sappiamo . 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Controlli antidroga: 21enne scoperto in auto con coltelli e dosi di hashish Articoli correlati Blitz antidroga, 21enne sorpreso con 38 panetti di hashish in autoÈ stato un pomeriggio movimentato quello di lunedì 9 marzo per i carabinieri di Trento che hanno arrestato un giovane di 21 anni trovato in possesso... Controlli antidroga in provincia: pusher sorpreso in casa con le dosi, segnalato anche un minorenneIntensificati, sul territorio provinciale, i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. Contenuti utili per approfondire Controlli antidroga Argomenti discussi: Entra in classe con coltello e hashish: ragazzino scoperto durante il blitz dei carabinieri; Carcere di Benevento, odontoiatra in visita nasconde hashish in protesi dentarie: scoperto da cane antidroga e arrestato.