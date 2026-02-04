Controlli antidroga in provincia | pusher sorpreso in casa con le dosi segnalato anche un minorenne

La polizia ha effettuato controlli antidroga in tutta la provincia. Durante un blitz, hanno sorpreso un pusher in casa con diverse dosi di droga. Nel corso delle operazioni, è stato segnalato anche un minorenne trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per mantenere la situazione sotto controllo.

Intensificati, sul territorio provinciale, i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di droga. La questura ha impiegato le pattuglie della squadra di volante, che a Latina hanno fermato un 17enne trovandolo in possesso di droga. Il minore, accompagnato negli uffici e identificato, è.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Provincia Controlli

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Provincia Controlli

Argomenti discussi: Controlli antidroga tra Bergamo e provincia: la Polizia di Stato sequestra oltre 70 chili di hashish, due arresti; Controlli antidroga tra Bergamo e provincia: sequestrati oltre 70 chili di hashish, due arresti; Controlli antidroga con l'aiuto dell'unità cinofila di Prato: un minore denunciato per spaccio; Antidroga, blitz della Polizia: controlli e arresti a Brescia.

Controlli antidroga rafforzati nella provincia di Latina: interventi della Polizia a Latina, Aprilia e CisternaControlli antidroga rafforzati nella provincia di Latina: interventi della Polizia a Latina, Aprilia e Cisterna ... latinaoggi.eu

Controlli antidroga nel Fermano: sequestri e segnalazioni in diversi comuni della provinciaUn’attività di controllo capillare, frutto di un lavoro di intelligence e di mirati servizi sul territorio, ha portato nei giorni scorsi a una serie di sequestri e segnalazioni legate allo spaccio e a ... veratv.it

Controlli antidroga ad Agrigento, sequestrato hashish in piazza Rosselli - facebook.com facebook

Controlli antidroga dei Carabinieri nel territorio ennese: segnalati giovani per uso personale x.com