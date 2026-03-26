Controlli alla stazione due giovani perquisiti | un 18enne girava con un taglierino e un coltello

I carabinieri hanno effettuato controlli nella zona della stazione ferroviaria di Cisterna, rispondendo a una richiesta al numero unico 112. Durante le verifiche, sono stati fermati due giovani: uno di 18 anni aveva con sé un taglierino e un coltello. Le forze dell’ordine hanno perquisito i due soggetti senza ulteriori sviluppi.

Una chiamata al 118 ha allertato il 112 per la presenza di due ragazzi che si aggiravano allo scalo ferroviario di Cisterna con un atteggiamento sospetto Controlli intensificati da parte dei carabinieri sul territorio Cisterna. La pattuglia è intervenuta anche nella zona della stazione ferroviaria, in seguito a una richiesta arrivata al numero unico 112. Alcuni passanti hanno segnalato due giovanissimi che si aggiravano con un atteggiamento sospetto. Una volta arrivati sul posto i militari hanno rintracciato i due ragazzi e li hanno sottoposti a una perquisizione personali, trovando uno dei due, appena 18enne, in possesso di un taglierino e di un coltello multiuso che sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Controlli alla stazione, due giovani perquisiti: un 18enne girava con un taglierino e un coltello Articoli correlati Leggi anche: Cadorago, controlli alla stazione: consegnano hashish e una pallina di cocaina agli agenti, segnalati due giovani Leggi anche: Controlli in zona stazione, 54 persone identificate: trovato 20enne con un coltello Una raccolta di contenuti su Controlli alla stazione due giovani... Temi più discussi: Stazione e vie limitrofe, controllo straordinario della Polizia a Monza; Controlli in zona stazione: arrestata due volte in 24 ore per evasione; Sette giorni di controlli, 15 arresti della polizia; Task force in zona stazione. Due arresti, 22 denunciati una pioggia di provvedimenti. Controlli in zona stazione: arrestata due volte in 24 ore per evasioneUna 38enne coinvolta nell'operazione Smoke Corner viola ripetutamente i domiciliari e torna in carcere. Identificato anche un giovane con sostanze stupefacenti nei pressi dei giardini Speyer ... ravenna24ore.it Controlli ai Giardini Speyer: frutta venduta quasi a terra, chiuse due attività e scoperti lavoratori irregolariProseguono i controlli straordinari nella zona dei Giardini Speyer e dell’area della stazione ferroviaria di Ravenna. Nell’ambito dei servizi coordinati dalla Questura di Ravenna, Polizia di Stato, Po ... ravennawebtv.it CNA Matera sottolinea l’importanza di controlli sistematici contro chi effettua trasporto persone senza autorizzazione - facebook.com facebook Controlli della Guardia di Finanza a Bari: sequestrati 360 kg di pesce e multe salate contro la pesca illegale x.com