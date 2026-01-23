Controlli in zona stazione 54 persone identificate | trovato 20enne con un coltello

Nella zona della stazione, la Questura ha effettuato controlli straordinari, identificando 54 persone. Durante le operazioni è stato sequestrato un coltello a un 20enne e sono state comminate due sanzioni per uso di sostanze stupefacenti. Sono inoltre state avviate procedure relative all’immigrazione. Le attività mirano a garantire sicurezza e ordine nelle aree più frequentate della città.

I controlli hanno interessato diverse aree della città: da Piazzale Marconi alle Pensiline, da Piazzale Alpini all'area Teb, passando per via Paglia, via Bonomelli e Piazzetta Don Andrea Spada, con verifiche estese anche ad alcune sale slot. All'operazione hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, affiancata dall'unità cinofila. Nel corso dell'attività sono state controllate 54 persone, sei delle quali con precedenti di polizia.

