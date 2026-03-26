Contratti | ecco Ccnl per lavoratori Stem e professioni innovative

Un accordo riguarda i contratti collettivi nazionali di lavoro per i settori STEM e le professioni innovative. L’obiettivo è creare un tavolo di confronto tra aziende, rappresentanze sindacali e il settore dell’innovazione tecnologica. L’iniziativa mira a definire condizioni di lavoro e normative specifiche per queste professioni, coinvolgendo le parti interessate in un confronto diretto.

(Adnkronos) – Un’occasione di confronto tra imprese professionisti, rappresentanze sindacali e mondo dell’innovazione. E’ stato presentato ieri a Palazzo Valentini a Roma il Ccnl per lavoratori Stem e professioni innovative che interessa oltre 200mila lavoratori, professionisti dell’economia della conoscenza nell’era AI. Il contratto sottoscritto per la parte sindacale da Federazione Stem, Cse, Ciu UnionQuadri e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Roma: Nanni (misto), domani presentazione nuovo Ccnl Stem e professioni innovativeDomani, presso Palazzo Valentini, a partire dalle ore 17, avrà luogo l’importante convegno dedicato alla presentazione del nuovo Contratto Collettivo... Su Noi Magazine le Stem e gli stereotipi da abbattere per un accesso paritario alle professioni del futuroTorna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione... Contenuti utili per approfondire Contratti ecco Ccnl per lavoratori Stem... Temi più discussi: In arrivo il contratto scuola 2025-27: ecco gli aumenti; Scuola, si va verso il rinnovo del contratto. In arrivo nuovi aumenti: ecco di quanto; Rinnovo contratto scuola, aumenti per i docenti: ecco tutte le cifre, previsto anche una tantum per gli Ata; Supplenze docenti ed ATA, ecco come funzionano: tutti i diritti aggiornati alla normativa 2026. Cisl arezzo: firmato il Ccnl funzioni locali 2022–2024, aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesaRecupero del potere d’acquisto, buono pasto anche in smart working e più tutele per i lavoratori: ora parte la sfida della contrattazione decentrata e si guarda già al rinnovo 2025–2027 ... lanazione.it Appalti pubblici: superminimo irrilevante per equivalenza CCNLAppalti ed equivalenza CCNL: il superminimo non rileva nella verifica delle tutele economiche ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 36/2023. edotto.com SANITASERVICE, STOP AI CONCORSI E CONTRATTI IN SCADENZA: allarme sul 118 nel Foggiano - facebook.com facebook Il bergamasco Buttarelli, presidente di Federdistribuzione: «Settore con possibilità di carriera rapida. Digitale e negozio fisico sono integrati. Battaglia contro i contratti pirata. No ad aumenti dei prezzi ingiustificati». x.com