Roma | Nanni misto domani presentazione nuovo Ccnl Stem e professioni innovative

Domani a Roma, presso Palazzo Valentini, si terrà un convegno alle 17 dedicato alla presentazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le professioni Stem e innovative. L’evento prevede la partecipazione di rappresentanti di vari settori e si concentrerà sui contenuti del nuovo accordo. Nessun nome di aziende o figure specifiche è stato reso noto in previsione dell’incontro.

Domani, presso Palazzo Valentini, a partire dalle ore 17, avrà luogo l’importante convegno dedicato alla presentazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per le professioni Stem e Innovative. Lo ha reso noto Dario Nanni, consigliere comunale appartenente al gruppo misto e attuale presidente della commissione Giubileo 2025. Dettagli dell’Iniziativa. L’incontro è promosso dalla Federazione Stem e vedrà la partecipazione di figure di spicco come Beniamino Romano, segretario generale della Federazione Stem, e Vittorio D’Orsi, vicesegretario generale della stessa federazione, insieme a professionisti, esperti del settore e parlamentari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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