Colpisce una ragazza con un pugno in faccia per rubarle l’iPhone arrestato diciottenne

Un ragazzo diciottenne è stato arrestato dopo aver colpito una ragazza con un pugno in faccia per rapinarle l’iPhone. L’episodio si è verificato mentre la giovane stava camminando da sola nella zona della stazione centrale, quando il giovane ha agito senza esitazioni per portarle via il cellulare. La vittima è rimasta ferita e ha richiesto assistenza.

La rapina è avvenuta di sera vicino alla stazione centrale. Ad aggredire la vittima due giovani, uno dei quali, un tunisino irregolare, è stato rintracciato e bloccato a Ballarò con ancora il cellulare in tasca Avrebbero preso di mira una ragazza che camminava da sola nella zona della stazione centrale, senza farsi alcuno scrupolo nel colpirla con un pugno in faccia per rubarle l’iPhone. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi un diciottenne tunisino accusato, in concorso con un complice ancora in fase di identificazione, di avere rapinato una giovane donna. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un equipaggio del Reparto prevenzione crimine Sicilia occidentale che, passando da piazza Giulio Cesare, si è accorto della presenza di una giovane in lacrime che chiedeva aiuto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Chiede soldi ad una donna per una bici rubata e la aggredisce con un pugno in faccia: arrestatoHa minacciato e aggredito una donna, costringendola a pagare una somma di denaro per la restituzione della bicicletta che le era stata rubata qualche...

Roma, 22enne nordafricano colpisce con pugno in faccia madre con bambino in bicicletta, fratture facciali multiple per la donna - VIDEO CHOCIl referto dell'ospedale recita: "Frattura della parete inferiore dell'orbita destra.

Altri aggiornamenti su Colpisce una ragazza con un pugno in....

Temi più discussi: Irlanda, straniero colpisce al volto una donna a caso, la fa svenire e le rompe l'orbita oculare. Caccia all'uomo; Irlanda, straniero colpisce al volto una donna a caso, la fa svenire e le rompe l'orbita oculare. Caccia all'uomo; Cantare fa bene alla salute?; Manovre spericolate con l'auto davanti al distributore: ubriaco colpisce due vetture e investe una giovane.

Studente 16enne colpisce compagno di scuola col martello al Maiorana di Gela, possibile reazione a bullismoUno studente ha colpito con un martello un suo compagno di scuola all'istituto Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta: la ricostruzione. virgilio.it

Con il martelletto del bus colpisce la rivale in amore, violenza choc tra ragazzine minorenniDa capire, tra le altre cose, se la giovane che ha colpito la coetanea con il martelletto del pullman avesse asportato (rubato?) precedentemente l’attrezzo o se l’ha afferrato sul momento in preda ... lanazione.it

Una nuova "DANA" colpisce l'Europa sud-occidentale. Sulle coste mediterranee della Spagna si stanno verificando intense precipitazioni, il rischio idrogeologico è elevato. Nelle prossime ore un corpo nuvoloso raggiungerà anche l'Italia! Scopri di più: h - facebook.com facebook

Il Regime iraniano colpisce: Abitazioni civili. Famiglie. Bambini. Non per errore, ma deliberatamente. x.com