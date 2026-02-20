Anziano chiede di spostare il furgone sotto casa a un ragazzo lui si infuria e lo colpisce con un pugno in faccia
Un anziano ha chiesto a un giovane di spostare il furgone parcheggiato davanti alla sua abitazione ad Ancona. La richiesta ha scatenato l’ira del ragazzo, che ha reagito colpendo l’anziano con un pugno allo zigomo. La scena si è svolta in strada, davanti a molti passanti che hanno assistito alla violenta reazione. L’uomo ha subito dolore e fastidio, mentre il giovane si è allontanato subito dopo l’aggressione. La polizia sta indagando sui motivi di questa lite improvvisa.
ANCONA – Aggredito con un pugno all’occhio dopo aver chiesto di spostare il furgone parcheggiato sotto casa. È quanto accaduto ieri pomeriggio in via Manzoni, dove un anconetano di 76 anni è stato colpito al volto da un giovane. Secondo una prima ricostruzione l’anziano avrebbe semplicemente invitato il ragazzo a spostare il mezzo. A quel punto il 76enne sarebbe stato raggiunto da un pugno all’occhio destro che lo avrebbe fatto cadere a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Ancona, la Croce Gialla di Ancona le forze dell’ordine. Durante le medicazioni è sopraggiunto anche il figlio dell’uomo che, in preda alla rabbia, avrebbe a sua volta colpito il giovane.🔗 Leggi su Anconatoday.it
