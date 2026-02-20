Anziano chiede di spostare il furgone sotto casa a un ragazzo lui si infuria e lo colpisce con un pugno in faccia

Un anziano ha chiesto a un giovane di spostare il furgone parcheggiato davanti alla sua abitazione ad Ancona. La richiesta ha scatenato l’ira del ragazzo, che ha reagito colpendo l’anziano con un pugno allo zigomo. La scena si è svolta in strada, davanti a molti passanti che hanno assistito alla violenta reazione. L’uomo ha subito dolore e fastidio, mentre il giovane si è allontanato subito dopo l’aggressione. La polizia sta indagando sui motivi di questa lite improvvisa.