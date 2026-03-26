In occasione dell’inizio dell’anno giudiziario, un rappresentante della Corte costituzionale ha affermato che alcuni principi fondamentali presenti nella Costituzione italiana devono rimanere invariati, anche in presenza di eventuali revisioni costituzionali. Ha sottolineato che nel sistema giuridico nazionale esistono valori e norme che non possono essere messi in discussione, indipendentemente dai cambiamenti legislativi o da eventuali riforme.

Nel cuore dell’ordinamento costituzionale italiano esiste un nucleo duro di principi che non possono essere messi in discussione, neppure attraverso revisioni della Carta. È da questo punto che si è sviluppata la riflessione del presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, nella relazione annuale sull’attività del 2025, illustrata a Palazzo della Consulta alla presenza delle massime cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Un richiamo, quindi, alla gerarchia dei valori che sorreggono la Repubblica e che rappresentano un limite invalicabile anche per il legislatore costituzionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Consulta: Amoroso inaugura l’anno giudiziario: “Non si sovvertano i principi costituzionali”

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