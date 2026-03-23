Referendum sulla magistratura vince il no | Difesi i principi costituzionali

In un appuntamento elettorale seguito con grande attenzione, gli italiani hanno respinto la riforma costituzionale sulla magistratura proposta dal governo. La partecipazione è stata alta e il risultato chiaro: il NO ha prevalso, difendendo principi fondamentali e sottolineando la richiesta dei cittadini di una giustizia più equa, efficiente e rispettosa dell’autonomia della magistratura. Il segretario provinciale del Partito Democratico, Michele Iannotti, definisce il risultato "molto significativo", perché dimostra che "quando sono in gioco i principi fondamentali della nostra democrazia, i cittadini rispondono e partecipano". Per Iannotti, la riforma bocciata "non interveniva sui problemi reali della giustizia: non riduceva i tempi dei processi, non rafforzava gli organici, non migliorava l’organizzazione degli uffici". 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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