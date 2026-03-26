La giunta di Verona ha approvato la delibera relativa alla riorganizzazione di Amia. Ora il documento passerà all’esame del consiglio comunale, che dovrà decidere sul suo contenuto. La decisione coinvolge l’assetto organizzativo dell’azienda municipale e rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di modifica statutaria avviato dall’amministrazione.

La riorganizzazione di Amia è stata approvata dalla giunta di Verona e approderà ora al voto del consiglio comunale. Il provvedimento riguarda l’aggiornamento dello statuto della società, ora controllata al 100% dal Comune. La fusione inversa tra AmiaVr e Amia Verona, conclusa nell’ottobre 2025, ha trasformato Amia in una realtà di primo livello direttamente partecipata dall’ente locale. Un cambiamento che ha reso necessario un adeguamento delle norme interne per allinearle al nuovo assetto. Il testo proposto introduce una serie di modifiche pensate per rendere più coerente l’attività della società con il contratto di gestione del servizio integrato dei rifiuti e della manutenzione del verde pubblico. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Amia, via libera alla delibera sulla statuto. La parola al consiglio comunale

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