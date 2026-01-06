Regione Campania giunta al lavoro | Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De Luca

La Regione Campania si prepara a affrontare la discussione sul bilancio, con particolare attenzione alle aree di Welfare e Scuola. Dopo il primo incontro tra il presidente Fico e gli assessori, si cerca di individuare possibili margini di manovra in un contesto finanziario complesso, segnato dalle priorità della Giunta e dalla necessità di mantenere un equilibrio tra le esigenze sociali e le risorse disponibili.

Primo faccia a faccia tra governatore e assessori. Priorità al Bilancio, in particolare su Welfare e Scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Regione Campania, Giunta: «incontri costruttivi» si cerca l?intesa con De Luca Leggi anche: Regione, vertice tra Piero De Luca e Gaetano Manfredi per la Giunta Fico La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Angelica Saggese nominata assessore regionale : Il talento va tutelato e valorizzato; Il Governatore Fico nomina la nuova giunta regionale. Ma non c'è un casertano tra gli assessori; Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi; Regione Campania, Fico annuncia la nuova Giunta: tutti i nomi dei 10 assessori. Regione Campania, giunta al lavoro: Fico cerca spiragli nel bilancio blindato da De Luca - Non c'è stata una seduta vera e propria poiché nell’iter che dalla designazione con decreto presidenziale porta a poter convocare una giunta mancavano ancora le accettazioni formali della nomina da ... fanpage.it

Regione Campania. Fico incontra gli assessori, il primo nodo è il bilancio: «In giunta entro fine mese» - Non una giunta ma quello che in gergo calcistico viene definito «fare spogliatoio». ilmattino.it

Campania, prima riunione della Giunta regionale: Fico avvia il lavoro della nuova squadra - Napoli, 5 Gennaio – Si è svolta oggi, a Palazzo Santa Lucia, la prima riunione informale della nuova Giunta regionale della Campania, presieduta da Roberto Fico. sciscianonotizie.it

Regione Campania: Primo incontro tra il Presidente Roberto Fico e gli assessori della Giunta - facebook.com facebook

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha incontrato oggi a Palazzo Santa Lucia i componenti della giunta regionale. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.