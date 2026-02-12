Fiuggi consegnate all’Ares 118 le chiavi della nuova elisuperficie di Capo i Prati

Questa mattina a Fiuggi sono state consegnate le chiavi della nuova elisuperficie di Capo i Prati all’Ares 118. È un passo importante per migliorare il servizio di emergenza sanitaria nella zona. Ora i soccorritori possono contare su una struttura più moderna e più vicina alle zone di intervento. La città spera che questa novità porti a tempi di intervento più rapidi e a un servizio più efficiente per i cittadini.

“Garantiti soccorsi h24 grazie all’illuminazione notturna. L’area, validata da ENAC e Aeronautica, sarà strategica anche per i voli turistici” Un passo decisivo per il potenziamento della rete dell’emergenza sanitaria e per lo sviluppo delle infrastrutture a servizio della città termale. Con una nota congiunta, il Sindaco Alioska Baccarini e l’Assessore Quirino De Santis hanno annunciato l’avvenuta consegna delle chiavi dell’area di Capo i Prati, inaugurata nel luglio del 2024, ai responsabili regionali dell’Ares 118. L’operazione formalizza la destinazione di una zona perimetrata all’interno del centro sportivo a elisuperficie operativa h24.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Fiuggi Consegna elisuperficie Frosinone, ARES 118: oltre 91mila interventi nel 2024. Lazio Sud tra le aree più impegnate della Regione Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Fiuggi Consegna elisuperficie Argomenti discussi: Fiuggi consegna all’Ares 118 l’elisuperficie di Capo i Prati: operativa da subito per le emergenze. AL BUONARROTI DI FIUGGI : “BALLARE IN SICUREZZA” UN SEMINARIODI FORMAZIONE RIVOLTO AI GIOVANI facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.