Nella località di San Salvo si è svolto il congresso della Uilca Abruzzo e Molise, la sezione sindacale che rappresenta i lavoratori del settore credito, esattorie e assicurazioni. Durante l’evento è stata eletta la nuova segreteria, con l’obiettivo di avviare l’integrazione tra le due regioni. La riunione ha coinvolto rappresentanti e delegati provenienti da entrambe le aree.

A San Salvo si è svolto il congresso Uilca Abruzzo Molise, la categoria sindacale della Uil che rappresenta i lavoratori del settore credito, esattorie e assicurazioni. Un incontro che ha formalizzato il percorso di integrazione tra Uilca Abruzzo e Uilca Molise, un passaggio significativo per la rappresentanza dei lavoratori del settore finanziario, che consentirà di rafforzare l’efficacia dell’azione sindacale, ottimizzare le risorse e ampliare le prospettive di sviluppo organizzativo e dirigenziale. “È un passaggio importante che nasce dalla crescita che queste due realtà stanno realizzando, grazie all’impegno e alla professionalità di quadri sindacali che operano con grande passione e competenza – ha commentato il segretario generale Uilca nazionale Fulvio Furlan -. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Congresso Uilca Abruzzo e Molise, al via l’integrazione: eletta la nuova segreteria

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