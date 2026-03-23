A San Salvo il congresso Uilca Uil Credito esattorie e assicurazioni Abruzzo Molise si eleggerà il segretario

Martedì 24 marzo, alle ore 15, a San Salvo nel Gabrì Park Hotel di via Sandro Pertini è previsto il congresso Uilca (Uil Credito, esattorie e assicurazioni) Abruzzo Molise. L’incontro formalizzerà il percorso di integrazione tra Uilca Abruzzo e Uilca Molise, un passaggio significativo per la rappresentanza dei lavoratori del settore finanziario. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. La pista ciclabile di Francavilla cancella lo storico muretto: l'insoddisfazione di Italia Nostra per il progetto esecutivo Il Wwf sulla crisi idrica per inquinamento chimico: «Emergenze da affrontare in coordinamento tra gli enti e con informazioni chiare» 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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