Sarah Paulson su Pedro Pascal | Quando non aveva soldi per mangiare c’ero io Oggi mi paga lui la cena Ho sempre saputo che era il più talentuoso di tutti

Da vanityfair.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarah Paulson ha condiviso alcuni ricordi sul suo rapporto con Pedro Pascal, evidenziando la crescita reciproca e il legame speciale che li unisce. Nell’intervista, l’attrice ha descritto il collega come un talento straordinario, ricordando come l’abbia sostenuto nei momenti difficili e come oggi siano in grado di scambiarsi favori con naturalezza. Un rapporto che, tra affetto e sincerità, riflette una relazione autentica tra due professionisti e amici.

In una recente intervista, Sarah Paulson ha raccontato alcuni retroscena sul lungo rapporto che la lega all'attore, tra elogi e frecciatine che si possono riservare solo alle persone a cui vogliamo davvero bene: «È un bambino dispettoso, ma siamo come fratello e sorella». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

