Sarah Paulson su Pedro Pascal | Quando non aveva soldi per mangiare c’ero io Oggi mi paga lui la cena Ho sempre saputo che era il più talentuoso di tutti
Sarah Paulson ha condiviso alcuni ricordi sul suo rapporto con Pedro Pascal, evidenziando la crescita reciproca e il legame speciale che li unisce. Nell’intervista, l’attrice ha descritto il collega come un talento straordinario, ricordando come l’abbia sostenuto nei momenti difficili e come oggi siano in grado di scambiarsi favori con naturalezza. Un rapporto che, tra affetto e sincerità, riflette una relazione autentica tra due professionisti e amici.
In una recente intervista, Sarah Paulson ha raccontato alcuni retroscena sul lungo rapporto che la lega all'attore, tra elogi e frecciatine che si possono riservare solo alle persone a cui vogliamo davvero bene: «È un bambino dispettoso, ma siamo come fratello e sorella». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Pedro Pascal celebra l'amicizia storica con Sarah Paulson: "Non esisto senza di te"
Leggi anche: “Chiara Ferragni pensava solo a fare soldi. Il valore non era più il prodotto ma il profitto immediato. Quando ho saputo del ‘pandoro gate’ ho pensato ‘siamo fritti'”: parla Pasquale Morgese, ex socio dell’imprenditrice
Pedro Pascal e Sarah Paulson: la storia di una bellissima amicizia che ha almeno due cose da insegnarci - Pedro Pascal e Sarah Paulson amici dagli anni 90: lei gli offriva cinema e cena quando non trovava lavoro a Hollywood Faccio fatica a immaginarmi un momento in cui nessuno voleva offrire una parte in ... vogue.it
Pedro Pascal celebra l'amicizia storica con Sarah Paulson: "Non esisto senza di te" - Durante la cerimonia, Amanda Peet ha letto un messaggio per Sarah Paulson scritto da Pedro Pascal: "Questo è ciò che [Pedro] ha scritto: perdere questo momento rende troppo difficile trovare le parole ... movieplayer.it
Sarah Paulson e Pedro Pascal sono amici per la pelle: Lei lo ha aiutato quando era in difficoltà economica - Oggi è un attore affermato e amatissimo dal pubblico, ma Pedro Pascal non se l'è passata sempre bene e, per tirare avanti, per fortuna ha potuto contare sull'amica Sarah Paulson. comingsoon.it
Sarah Paulson è irriconoscibile nelle prime foto dal set di Monster: si trasforma nella serial killer Aileen Wuornos con parrucca e sopracciglia schiarite Le prime foto dal set sono arrivate e Sarah Paulson è completamente irriconoscibile. L'attrice è stata avvistat - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.