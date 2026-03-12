Santino Bonfiglio, 67 anni, arrestato per il femminicidio di Daniela Zinnanti, ha confermato davanti al giudice quanto detto in precedenza. Durante l’interrogatorio nel carcere di Gazzi, a Messina, l’uomo ha dichiarato di aver perso il controllo dopo aver scoperto che la donna aveva un altro. La sua versione dei fatti è rimasta invariata rispetto alle prime dichiarazioni rese agli inquirenti.

Che cosa ha detto Santino Bonfiglio davanti al giudice. Ha confermato tutto. Santino Bonfiglio, il 67enne arrestato per il femminicidio di Daniela Zinnanti, ha ribadito la propria versione dei fatti durante l’interrogatorio nel carcere di Gazzi, a Messina. Davanti alla gip Alessia Smedile e alla pm Roberta La Speme, l’uomo ha ripetuto quanto già dichiarato agli investigatori dopo il fermo: era andato a casa della ex compagna per parlare, ma la situazione sarebbe degenerata. Secondo il suo racconto, la lite sarebbe scoppiata quando la donna gli avrebbe detto di aver iniziato una nuova relazione. “Ho perso il controllo”, avrebbe spiegato agli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Femminicidio Daniela Zinnanti, la confessione dell’ex: ‘Quando ho saputo che aveva un altro ho perso il controllo’

Temi più discussi: Femminicidio a Messina, Daniela Zinnanti uccisa dall'ex che era ai domicilari e avrebbe dovuto avere il braccialetto; Messina, chi era Daniela Zinnanti, uccisa dall’ex compagno, che era ai domiciliari; Il cadavere di una donna, Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stato ritrovato ieri sera nella sua abitazione a Messina. Sarebbe stata raggiunta da decine di coltellate che non le hanno lasciato scampo. La polizia ha fermato un uomo, Santino Bonfiglio, 67 anni, ex co; Daniela, uccisa dall'ex. Non aveva il braccialetto perché non era disponibile.

