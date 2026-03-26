Confermate le formazioni per l’amichevole internazionale

Stasera si disputa un’amichevole internazionale tra il Brasile e la Francia, due squadre di alto livello. Le formazioni sono state ufficialmente confermate e i rispettivi allenatori hanno comunicato le liste dei giocatori convocati. La partita si svolge in un impianto di grandi dimensioni e sarà trasmessa in diretta. Entrambi i team cercano di testare i propri giocatori in vista di impegni futuri.

2026-03-26 20:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Stasera il Brasile accoglie la Francia per un’amichevole internazionale di alto livello. Le due potenze globali si affronteranno in un potenziale teaser per la Coppa del Mondo di questa estate, poiché entrambe le nazioni cercheranno di vincere il premio più grande nel calcio. Per questo motivo nessuna delle due squadre vorrà perdere questa partita, anche se si trattasse solo di un’amichevole. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra in vista dello scontro negli Stati Uniti. Novità sulla squadra brasiliana. La maggior parte dei cambi del Brasile rispetto all’ultima partita contro la Tunisia di novembre riguardano la difesa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Confermate le formazioni per l’amichevole internazionale Articoli correlati Brasile-Francia, amichevole internazionale: le probabili formazioniAl Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, va in scena Brasile-Francia, un’amichevole di altissimo livello internazionale. Formazioni, statistiche e anticipazioni con Messi pronto all’inizio dell’amichevole internazionale2026-03-26 16:24:00 Breaking news: L’Argentina continuerà la preparazione per la Coppa del Mondo di quest’estate con due amichevoli organizzate in... Cruz Azul vs Atletico Nacional | VER PARTIDO EN VIVO | Amistoso Internacional Aggiornamenti e notizie su Confermate le formazioni per... Temi più discussi: Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Spalletti conferma Boga. Rivoluzione per Grosso; Cagliari Napoli, formazioni ufficiali della partita di Serie A; Ternana Women-Sassuolo, le formazioni ufficiali: mister Ardizzone conferma la coppia d'attacco Pirone-Pellegrino Cimò; TRIBUNA.COM * SERIE A: LAZIO-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI: CONFERMA PER PULISIC DAL 1', SCELTO IL SOSTITUTO DI RABIOT. Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Bastoni recupera, Locatelli titolareSono ufficiali le formazioni di Italia-Irlanda del Nord, sfida valida per le semifinali play-off di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. Tutto confermato in casa azzurra, c'è ... tuttojuve.com Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Folorunsho, conferma per SulemanaPer Cagliari-Napoli, Fabio Pisacane dà fiducia in pieno al centrocampo naufragato domenica a Pisa: il partenopeo Gianluca Gaetano sarà il vertice centrale, Michel Adopo e Ibrahim Sulemana gli interni. unionesarda.it Ciao a tutti mi confermate che Qatar Airways ha cancellato tutti i voli fino a fine aprile - facebook.com facebook