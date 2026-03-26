Un uomo condannato per violenza sessuale nel dicembre 2022 si era reso irreperibile. Dopo aver lasciato l’Italia, aveva trovato rifugio in Spagna e successivamente si era trasferito in Russia, dove aveva sposato una donna locale. La sua fuga ha seguito la condanna ufficiale e il suo spostamento tra due paesi europei e uno dell’ex Unione Sovietica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Condannato per violenza sessuale nel dicembre del 2022 si era reso irreperibile trovando dapprima rifugio in Spagna e poi spostandosi in Russia dove aveva sposato una donna del posto. Successivamente si era arruolato nelle forze armate russe a gennaio dello scorso anno è stato fatto prigioniero dall’esercito ucraino e fino all’altro giorno si trovava in una struttura di reclusione per prigionieri di guerra. Ieri Gianni Cenni è stato arrestato all’ aeroporto d Fiumicino, dove era arrivato proprio dall’Ucraina. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, gli uomini del Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia e quelli dell’Ufficio di polizia di frontiera di Roma-Fiumicino, gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dallo Procura di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Condannato per violenza sessuale, si era arruolato nell’esercito russo

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