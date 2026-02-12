Era stato condannato per violenza sessuale | rintracciato dalla Polizia e portato in carcere

La Polizia di Ravenna ha arrestato un uomo condannato per violenza sessuale. Dopo averlo rintracciato nell’area di zona Speyer, gli agenti lo hanno portato in carcere. L’arresto è il risultato di controlli intensificati nella zona, volti a garantire maggiore sicurezza.

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un uomo condannato per violenza sessuale. L'operazione è avvenuto al termine di una serie di controlli disposti dalla Questura di Ravenna, con particolare riferimento all’area di zona Speyer. L'uomo, cittadino albanese, è stato rintracciato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ravenna per espiare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di violenza sessuale. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato in carcere. Nel corso delle operazioni, svolte con un’intensificazione dei pattugliamenti e dei controlli, grazie anche al supporto del reparto Prevenzione Crimine di Bologna, nelle aree ritenute maggiormente sensibili, sono stati complessivamente identificati 91 persone, di cui 70 cittadini extracomunitari.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

