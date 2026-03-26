Un uomo condannato per violenza sessuale aggravata si era trasferito in diversi paesi europei, tra cui Finlandia e Spagna, prima di tornare in Russia. Dopo essere stato rimpatriato, è stato arrestato dalle autorità locali. La sua fuga dalla condanna e i successivi spostamenti sono stati documentati dalle forze di polizia.

Aveva trovato rifugio in Finlandia, poi in Spagna e in Russia per sfuggire alla condanna per il reato di violenza sessuale aggravata. Si era poi arruolato per combattere in Donbass con l’esercito di Mosca ed era stato catturato dai soldati ucraini. Mercoledì 25 marzo, dopo una fuga durata anni, Gianni Cenni è stato arrestato all’aeroporto di Fiumicino. L’uomo era stato condannato a novembre 2022 e aveva deciso di darsi alla latitanza partendo per l’estero: la sua fuga era iniziata a dicembre 2022 e, secondo il comunicato pubblicato dalla Procura di Napoli, era fuggito prima nel paese scandinavo, per poi aprire una pizzeria dal nome “Via Napoli” a Formentera, in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Condannato per violenza sessuale si era arruolato nell’esercito russo: rimpatriato e arrestato

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