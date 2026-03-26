Arrestato Gianni Cenni il pizzaiolo condannato per stupro di una bimba che si era arruolato coi russi

Un uomo di 52 anni, originario di Napoli, è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino. Era ricercato dopo essere stato condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Dopo la sentenza, si era reso irreperibile e si era arruolato tra le forze russe, finendo poi in mano alle autorità italiane.