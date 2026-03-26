Arrestato Gianni Cenni il pizzaiolo condannato per stupro di una bimba che si era arruolato coi russi
Un uomo di 52 anni, originario di Napoli, è stato arrestato all'aeroporto di Fiumicino. Era ricercato dopo essere stato condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore. Dopo la sentenza, si era reso irreperibile e si era arruolato tra le forze russe, finendo poi in mano alle autorità italiane.
Il 52enne napoletano Gianni Cenni arrestato nell'aeroporto di Fiumicino: irreperibile dopo una condanna per violenza sessuale aggravata, si era arruolato coi russi ed era stato fatto prigioniero in Donbass. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
??Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il “pizzaiolo dei due mondi” travolto da gravissime vicende giudiziarie, si...
Leggi anche: Gianni Cenni, arrestato a Fiumicino il pizzaiolo italiano arruolato nell'esercito di Putin: è accusato di stupro
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arrestato Gianni Cenni
Argomenti discussi: Condannato per violenza sessuale, si era arruolato nell'esercito russo.
Arrestato Gianni Cenni, il pizzaiolo condannato per stupro di una bimba che si era arruolato coi russiIl 52enne napoletano Gianni Cenni arrestato nell’aeroporto di Fiumicino: irreperibile dopo una condanna per violenza sessuale aggravata, si era arruolato coi russi ed era stato fatto prigioniero in ... fanpage.it
Arrestato a Fiumicino Gianni Cenni, il pizzaiolo italiano arruolato dai russi e condannato per violenza su una bambinaLa parabola di Gianni Cenni, il 52enne napoletano noto alle cronache come il pizzaiolo dei due mondi, si è conclusa sulla ... msn.com