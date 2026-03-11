Condannato per anni di maltrattamenti e vessazioni sull’ex moglie | arrestato a Verona

A Verona, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino moldavo di 34 anni condannato in via definitiva per maltrattamenti e vessazioni nei confronti dell’ex moglie. L’ordine di carcerazione è stato eseguito dopo che l’uomo era stato condannato per anni di abusi. L’arresto si è verificato in città, senza ulteriori dettagli sul procedimento giudiziario.

La polizia di Stato ha fatto sapere di aver eseguito a Verona un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino moldavo di 34 anni, condannato in via definitiva per «maltrattamenti» nei confronti dell’ex moglie. L’arresto è stato effettuato nel pomeriggio di lunedì 9 marzo dagli agenti. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Arrestato 53enne di Avellino per maltrattamenti in famiglia: condannato a 2 anniPersonale della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nella giornata di ieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza per la carcerazione disposta... Picchia e minaccia la moglie per 30 anni, marito condannato per maltrattamentiANCONA – Condannato a due anni e quattro mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati alla moglie. Una selezione di notizie su Condannato per anni di maltrattamenti e... Temi più discussi: Hong Kong, Jimmy Lai non presenterà ricorso per la condanna a venti anni di carcere; Iran: a rischio esecuzione decine persone, firma l'appello; Novara, uccise il figlio per difendere la moglie: condannato a 11 anni; Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato a 11 anni. Violenta una 15enne approfittando della fiducia della madre: condannato a 7 anni di carcereUn uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione poiché ritenuto colpevole di una violenza sessuale ai danni di una 15enne ... fanpage.it Tra pochi mesi sarà libero Marco Di Muro, condannato a 14 anni per l'omicidio di Federica MangiapeloAll'epoca dei fatti non c'era ancora il reato di femminicidio e nemmeno la legge 33 che vieta il rito abbreviato per alcuni delitti, Di Muro è già fuori da Rebibbia, affidato ai servizi sociali ... rtl.it Un uomo è stato condannato a 7 anni di reclusione poiché ritenuto colpevole di una violenza sessuale ai danni di una 15enne. L’uomo era riuscito a conquistare la fiducia della madre per riuscire a stare da solo con la ragazza - facebook.com facebook La Corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l’omicidio del figlio Nicolò, avvenuto il 19 gennaio 2025 nell’abitazione di famiglia a Ornavasso. Secondo quanto emerso nel processo, la tragedia si consumò al culmin x.com