Ugualmente artisti Musical inclusivi in scena sul palco l’emozione E tra i fan Vasco e Lauro

Il logo dell’associazione rappresenta il senso e l’obiettivo di Ugualmente Artisti: persone diverse, con differenti abilità, anche in carrozzina, che si prendono per mano e danzano insieme. Da 10 anni, l’associazione nata dalla sinergia tra la maestra di danza Patrizia Cribiori e dal primo degli allievi, il 19enne studente universitario Francesco Tognetti, propone "musical inclusivi", dove bambini, giovani e adulti con differenti abilità esprimono le proprie emozioni attraverso il canto e il ballo, trasmettendole a un sempre emozionato pubblico. Nata come piccolo gruppo, ora l’associazione conta oltre 70 allievi, dai 10 ai 70 anni, che possono vivere gratuitamente tante esperienze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

