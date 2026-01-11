Life for Gaza | artisti sul palco di Napoli per la Palestina

Il 19 gennaio a Napoli si terrà “Life for Gaza – Senza Tregua”, uno spettacolo con artisti come Fiorella Mannoia, Lina Sastri e Moni Ovadia, volto a raccogliere fondi per la Palestina. L’evento si svolge alle ore 19 e rappresenta un’occasione per sostenere una causa importante attraverso la cultura e l’arte. L’iniziativa mira a sensibilizzare e contribuire al miglioramento delle condizioni nella regione.

Fiorella Mannoia, Lina Sastri, Moni Ovadia, Edoardo De Angelis, Eugenio Bennato, sono solo alcuni dei nomi che hanno già confermato la loro presenza per Life for Gaza - Senza Tregua, lo spettacolo che raccoglie fondi per la Palestina e che andrà in scena il 19 gennaio, ore 19.30, al Teatro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Life for Gaza a Napoli, concerto per la Palestina al Teatro Bellini: da Fiorella Mannoia a Francesca Albanese Leggi anche: La musica parla italiano. Tanti artisti sul palco per ’scaldare’ l’inverno Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. “Life for Gaza – Senza tregua” al teatro Bellini di Napoli: musica e parole per la Palestina; «Life for Gaza – Senza tregua»: musica e parole per la Palestina al Teatro Bellini di Napoli; Life for Gaza a Napoli, concerto per la Palestina al Teatro Bellini: da Fiorella Mannoia a Francesca Albanese; Life For Gaza, senza tregua: l'evento al Bellini - - Quotidiano di Informazioni Online. “Life for Gaza – Senza tregua” al teatro Bellini di Napoli: musica e parole per la Palestina - C’è un punto in cui la musica smette di essere intrattenimento e torna a essere ciò che è sempre stata nei momenti cruciali della storia: un atto politico, una presa ... ilmattino.it

"Life for Gaza" a Napoli, il concerto per la Palestina in scena al Teatro Bellini - Una serata in favore di Gaza e della Palestina in scena al Teatro Bellini di Napoli il 19 gennaio: il ricavato sarà devoluto in favore delle famiglie giunte recentemente in città dalla Striscia di Gaz ... internapoli.it

Teatro Bellini cast holds “Free Palestine” banner on stage

LIFE FOR GAZA - SENZA TREGUA Lunedì 19 gennaio dalle ore 19,30 al Teatro Bellini di Napoli https://www.vivaticket.com/it/ticket/life-for-gaza-senza-tregua/292473 Per Gaza, per la Palestina, per il diritto alla pace e alla vita del popolo palestinese. Una s - facebook.com facebook

Bbc sotto accusa per doppio standard: Gaza in prima pagina, Iran ignorato x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.