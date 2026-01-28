Filarmonica Laudamo | in concerto Christian Lavenier con la sua chitarra Soñada

Domenica alle 18, la Filarmonica Laudamo organizza un concerto al Palacultura. Sul palco, Christian Lavenier suonerà con la sua chitarra Soñada, uno strumento speciale che produce suoni innovativi. L’evento promette di portare un’aria fresca nel panorama musicale locale.

Nuovo appuntamento targato Filarmonica Laudamo domenica 1 febbraio alle ore 18 al Palacultura. In concerto ci sarà Christian Lavenier che suonerà la Soñada, una chitarra unica al mondo, capace di sprigionare sonorità nuove. Per questa occasione l'artista presenta “Eleven”: un programma con 11 suoi brani (tanti quante le corde della chitarra soñada) pensati quali omaggi sonori a celebri artisti. "Come chitarrista classico Lavenier- si legge nelle presentazione della Filarmonica Laudamo- ha vinto molti concorsi internazionali e si è esibito in importanti festival in Francia, Inghilterra, Russia, Spagna, Thailandia, Giappone, Messico, USA, Argentina, Hong Kong e Cina.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Giovedì 8 gennaio alle 19, nell’Auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto “Open to Enrico” della Filarmonica Laudamo, in collaborazione con il “Cantiere dell’Incanto”.

Domenica 1 Febbraio concerto del chitarrista Christian Lavenier ore 18:00 palacultura Antonello. #FilarmonicaLaudamo #concertisicilia #chitarraclassica #ComuneDiMessina - facebook.com facebook