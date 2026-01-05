Ariano Irpino concerto con l’Orchestra Filarmonica Pugliese
Il 5 gennaio 2026, Ariano Irpino ospiterà un concerto con l’Orchestra Filarmonica Pugliese, inserito nella rassegna Classicariano. L’appuntamento, previsto per le ore 19.00, rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno attraverso un evento musicale di qualità, in un contesto di sobria eleganza e attenzione all’arte. Un momento dedicato alla musica classica, pensato per il pubblico locale e gli appassionati della musica orchestrale.
Lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 19.00, Ariano Irpino ospiterà il Concerto per il Nuovo Anno nell’ambito della rassegna Classicariano. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese, in scena presso la location Incontro Ricevimenti.L’evento, a ingresso libero e senza necessità di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Armonie al Quirinale con Orchestra Filarmonica Pugliese
Leggi anche: Marco Schiavo e Sergio Marchegiani, due pianoforti e l’orchestra filarmonica pugliese
Ariano Irpino, concerto di Serena Brancale: il palco trasloca, canterà in piazza Mazzini - Per l'evento clou dell'Estate Arianese di mercoledì 20 agosto con la poliedrica cantante barese Serena Brancale sono previsti arrivi massicci di fans non solo da Campania e Puglia. ilmattino.it
Le Presidenti di Ariano Irpino e Benevento dei Panathlon Club dell' Area 11 Campania. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.