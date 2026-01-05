Ariano Irpino concerto con l’Orchestra Filarmonica Pugliese

Il 5 gennaio 2026, Ariano Irpino ospiterà un concerto con l’Orchestra Filarmonica Pugliese, inserito nella rassegna Classicariano. L’appuntamento, previsto per le ore 19.00, rappresenta un’occasione per accogliere il nuovo anno attraverso un evento musicale di qualità, in un contesto di sobria eleganza e attenzione all’arte. Un momento dedicato alla musica classica, pensato per il pubblico locale e gli appassionati della musica orchestrale.

Lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 19.00, Ariano Irpino ospiterà il Concerto per il Nuovo Anno nell’ambito della rassegna Classicariano. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese, in scena presso la location Incontro Ricevimenti.L’evento, a ingresso libero e senza necessità di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

