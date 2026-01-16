Pivio in concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Il 24 gennaio, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà il concerto di Pivio, con la partecipazione di diversi artisti e guest d’eccezione. Tra questi, Aldo De Scalzi, Motta, Raiz, Teho Teardo, Pasquale Catalano, Claudio Carboni, Luca Cresta, Barbara Eramo, Giovanni Lo Cascio, Paolo Modugno, Alessandro Molinari e Ginevra Nervi. Un’occasione per ascoltare musica in un ambiente di rilievo

Aldo De Scalzi, Motta, Raiz, Teho Teardo, Pasquale Catalano, Claudio Carboni, Luca Cresta, Barbara Eramo, Giovanni Lo Cascio, Paolo Modugno, Alessandro Molinari e Ginevra Nervi, sono tra le molte special guest che il 24 gennaio all’Auditorium Parco della Musica canteranno e suoneranno insieme a Pivio i brani tratti dal repertorio dell’autore e dal suo nuovo disco: “Questo è il mio ultimo album in italiano”. Il Vinile - accompagnato da un booklet che comprende una vera e propria raccolta di novelle ispirate ai pezzi musicali - sarà presentato anche al Music Day Roma domenica 8 febbraio (ore 12.00 - Hotel Mercure Roma West - Via Eroi di Cefalonia, 301). 🔗 Leggi su Romatoday.it

