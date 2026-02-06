Questa sera il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita il concerto inaugurale del nuovo anno accademico al Conservatorio Jacopo Tomadini. Più di 90 giovani musicisti si preparano a salire sul palco, accompagnati dai loro insegnanti. Sul palco debutta anche l’Orchestra del Dipartimento di Musica Antica, che proporrà un’esibizione speciale. La serata inizia alle 18 e promette un’occasione di musica e talento per tutti gli appassionati.

Sabato 7 febbraio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con inizio alle 18, il Concerto Inaugurale del nuovo Anno Accademico del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, che vedrà sul palcoscenico oltre 90 giovani musicisti affiancati dai loro Maestri, e segnerà il debutto del l’Orchestra del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio. Il concerto sarà presentato dalla giornalista Luana De Francisco, interverranno il Presidente del Conservatorio, Avv. Guglielmo Pelizzo e il Direttore M° Beppino Delle Vedove. La serata rappresenterà un momento di particolare rilievo nel percorso storico dell’Istituzione, che nel 2025 ha celebrato il centenario dalla fondazione e che si avvia ora verso una nuova, significativa ricorrenza: i 200 anni dalla nascita della prima Scuola pubblica di musica in città, istituita nel 1826 come Società Filarmonico Drammatica Udinese. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Concerto Inaugurale del nuovo Anno Accademico del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine. Sabato 7 febbraio

Questa mattina il Conservatorio di musica "Morlacchi" ha aperto ufficialmente il nuovo Anno Accademico.

