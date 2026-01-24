Conceicao ha descritto la Juventus come un club di grande prestigio e storia, sottolineando l’importanza di mantenere alti standard di rendimento. Ha evidenziato come la squadra debba impegnarsi al massimo, consapevole delle aspettative e della tradizione vincente che contraddistingue il club. Questa consapevolezza rappresenta una sfida e un impegno costante per tutti i membri del team.

Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Mateta, irrompe una nuova squadra sulle tracce dell’attaccante! Sfumata l’ipotesi Juve, ecco dove potrebbe trasferirsi Calciomercato Bologna, è ‘giallo’ per questo giocatore: sembrava vicinissimo ma.Perché (per ora) è saltato questo colpo Calciomercato Parma: occhi su Bocat dello Stoke City. Chi è l’obiettivo dei ducali e cosa manca per la chiusura dell’affare Mercato Inter: deciso il futuro di Pio Esposito. Qual è la posizione dei nerazzurri per l’attaccante, la rivelazione Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Infortunio Ismajli: il Torino perde il difensore contro il Como. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve, Conceicao svela: «La Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere»

Ottolini Juve, Tuttosport svela perché il club ha puntato su di lui: ‘Ministro degli Esteri’. Può essere presentato stasera alla squadraTuttosport analizza le ragioni della scelta della Juventus di affidarsi a Ottolini Juve, definito come il ‘Ministro degli Esteri’.

Leggi anche: Comolli e le sue prime parole da AD della Juventus: “Sono ossessionato dalla vittoria. In un club come questo vincere deve essere un’ossessione”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Conceicao-Vlahovic, esordio DAVID e TRAVERSA Dusan: Juventus-Reggiana 2-2 | DAZN Highlights

Argomenti discussi: Convocati Juventus, la scelta su Conceicao e Gatti per la sfida al Cagliari; La metamorfosi della Juventus è completa: le nuove gerarchie di Spalletti col 4-2-3-1; Il cambio che ha ribaltato Juve-Benfica: Conceicao entra e la partita cambia; JUVENTUS - Conceicao: L'obiettivo minimo è il quarto posto, ma lavoriamo per tornare a lottare per lo Scudetto.

Juve, Conceicao: «La Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere». Le paroleJuve, Conceicao: «La Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere». Le parole Francisco Conceicao si è raccontato in una lunga intervista ai micro ... calcionews24.com

Conceicao: La Juve deve sempre vincere e l’obiettivo deve essere lo scudetto. Adesso siamo dietro ma spetta a noi tornare in alto. L’Italia è la mia seconda casaFrancisco Conceicao ha parlato in una lunga intervista a Sport Tv: Francisco, grazie per averci ricevuto qui a Torino. Un anno e mezzo qui è già sufficiente per chiamarla ... tuttojuve.com

"Conceicao NON è da Juventus!". Voi siete d'accordo o no - facebook.com facebook

#Juve-Napoli, la probabile formazione di Spalletti: cosa cambia con Conceicao titolare x.com