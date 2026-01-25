Juanlu | Sono felice a Siviglia ma c’è ancora una settimana di mercato e sappiamo le esigenze del club

Juanlu Sanchez, attualmente a Siviglia, ha espresso soddisfazione per la sua situazione, sottolineando che rimane ancora una settimana di mercato e che il club conosce le proprie esigenze. L’interesse del Napoli, sia in estate che in questa finestra di mercato, è stato oggetto di discussione, ma il giocatore ha preferito mantenere un atteggiamento equilibrato, senza confermare né smentire eventuali sviluppi futuri.

Juanlu Sanchez, accostato al Napoli sia in estate sia in questa sessione di mercato invernale, ha così parlato di tali voci. Ecco le sue parole riportate da El Desmarque. Le parole di Juanlu. Ecco cosa si legge su El Desmarque: Nella vittoria del Siviglia contro l’Athletic Bilbao, uno dei protagonisti del match è stato Juanlu Sánchez. Nonostante si sia mostrato felice a Siviglia, lo stesso terzino ha ammesso che il suo futuro non è ancora definito e che, a fronte delle urgenze economiche del club, potrebbe verificarsi una partenza prima della chiusura del mercato di trasferimenti. «Sono molto contento a Siviglia, è vero che manca ancora una settimana al termine del mercato e tutti sappiamo quali siano le necessità del club», ha dichiarato il giocatore sevillista dopo la partita, chiarendo che la sua permanenza dipenderà sia da ciò che lui vorrà sia dalle esigenze della società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ancora Juanlu, sempre Juanlu: il Napoli lo prenderebbe subito per passare al 3-5-2 (Di Marzio)Juanlu Sanchez, attualmente al Siviglia, ha raccolto un solo assist in 19 partite e il suo rendimento non è stato particolarmente brillante.

