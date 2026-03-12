Riqualificazione ultimata entrano in funzione le nuove sale operatorie dell’ospedale di Fiorenzuola

Sono state completate le operazioni di riqualificazione e le nuove sale operatorie dell’ospedale di Fiorenzuola sono ora operative. Dopo i lavori di costruzione e le verifiche tecniche, il nuovo blocco è stato messo in funzione, offrendo strutture aggiornate per le attività chirurgiche. La riqualificazione si è conclusa con successo e le sale sono entrate in uso ufficialmente.

L'utilizzo sarà progressivo, giovedì 26 marzo l'inaugurazione ufficiale alla presenza del presidente della Regione, Michele De Pascale È entrato in attività il nuovo blocco operatorio dell'ospedale di Fiorenzuola, al termine dei lavori di realizzazione e dopo il completamento delle verifiche tecniche previste. A comunicarlo l'Asl, dopo che nei giorni scorsi il Comune ha rilasciato l'autorizzazione al funzionamento di quella che è stata individuata come la nuova piattaforma chirurgica di day surgery aziendale. «L'utilizzo del nuovo blocco operatorio – spiega il direttore sanitario Andrea Magnacavallo, che ha coordinato il gruppo di lavoro - sarà progressivo.

