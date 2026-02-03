Santobono polo d’eccellenza | medici cinesi nelle sale operatorie di ultima generazione

Questa mattina all’Ospedale Santobono di Napoli è arrivata una squadra di medici cinesi. Sono qui per collaborare nelle sale operatorie di ultima generazione, portando competenze internazionali e tecniche avanzate. La presenza di professionisti provenienti dalla Cina mira a rafforzare il livello delle cure offerte ai piccoli pazienti napoletani.

Conenna: "Condivisione delle conoscenze pilastro per il progresso della medicina. Noi polo di riferimento per la cooperazione internazionale" All'Ospedale Pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli una delegazione di medici provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. La visita è avvenuta nell'ambito del progetto "Medici Cinesi in Campania per Osservazione Clinica", promosso dalla Beijing Huatong Guokang Foundation (BHGF), con il supporto del Project Manager Vincenzo Scancamarra ed ha rappresentato un momento di confronto tecnico-organizzativo sull'adozione di tecnologie avanzate a supporto della chirurgia di precisione e della pianificazione preoperatoria digitale.

