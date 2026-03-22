Investe e uccide ciclista a 100 km h | era ubriaco fradicio Poi scappa e va comprare altro alcol

Il 5 marzo 2025 a Huyton, sobborgo di Liverpool, un uomo ubriaco ha investito e ucciso il ciclista di 63 anni Keith Hornby a una velocità superiore ai 100 kmh. Dopo l’incidente, l’automobilista si è allontanato dal luogo del sinistro e si è recato a comprare altra alcol. L’uomo è stato successivamente fermato dalle forze dell’ordine.

Il 5 marzo 2025 a Huyton, sobborgo di Liverpool, un uomo ubriaco ha investito e ucciso il ciclista 63enne Keith Hornby a oltre 100 kmh. Dopo l’impatto è fuggito, abbandonando l’auto e cercando altra birra. Arrestato con tasso alcolemico triplo, nei giorni scorsi è stato condannato a 11 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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