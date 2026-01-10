Il Ministero dell’Istruzione lancia Adesso lo sai la campagna nazionale per prevenire le dipendenze e promuovere un uso consapevole della tecnologia tra gli studenti
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha istituito una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale denominata "Adesso lo sai", finalizzata alla prevenzione delle dipendenze giovanili e alla promozione di stili di vita sani. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle Linee guida per l'Educazione civica e rappresenta uno spazio informativo rivolto a scuole, famiglie e studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Valmontone. All’Istituto d’Istruzione “Via Gramsci” conferenza dell’Arma su legalità, uso consapevole dei social e dipendenze, con la collaborazione dell’Associazione ACuDiPa
Leggi anche: Valmontone. All’Istituto d’Istruzione “Via Gramsci” conferenza dell’Arma su legalità, uso consapevole dei social e dipendenze, con la collaborazione dell’Associazione ACuDiPa
Il video racconto del Ministero dell’Istruzione e del Merito questa settimana è dedicato a due nuove scuole finanziate dal Pnrr - facebook.com facebook
Con nota del 18 novembre, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto una proroga di 45 giorni delle scadenze relative alla predisposizione del Programma annuale 2026. Si ricorda alle istituzioni scolastiche la scadenza imminente del 15 gennaio. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.