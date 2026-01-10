Il Ministero dell’Istruzione lancia Adesso lo sai la campagna nazionale per prevenire le dipendenze e promuovere un uso consapevole della tecnologia tra gli studenti

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha istituito una sezione dedicata sul proprio sito istituzionale denominata "Adesso lo sai", finalizzata alla prevenzione delle dipendenze giovanili e alla promozione di stili di vita sani. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle Linee guida per l'Educazione civica e rappresenta uno spazio informativo rivolto a scuole, famiglie e studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Valmontone. All'Istituto d'Istruzione "Via Gramsci" conferenza dell'Arma su legalità, uso consapevole dei social e dipendenze, con la collaborazione dell'Associazione ACuDiPa

