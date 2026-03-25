Il Comune di Brindisi ha avviato un progetto pilota sulla Comunicazione aumentativa in collaborazione con l’associazione “La Nostra Famiglia”. Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, tre rappresentanti istituzionali del Comune, tra cui l’assessore all’Istruzione, quello ai Servizi Sociali e la Garante per i diritti delle persone con disabilità, hanno partecipato all’evento di presentazione. L’iniziativa riguarda le attività di supporto alle persone con bisogni comunicativi specifici.

Finalizzato a promuovere l’adozione di strumenti riabilitativi innovativi rivolti alle persone con difficoltà di linguaggio, con l’obiettivo di favorire la relazione e l’interazione con l’ambiente sociale L’iniziativa si configura come un progetto pilota, finalizzato a promuovere l’adozione di strumenti riabilitativi innovativi rivolti alle persone con difficoltà di linguaggio, con l’obiettivo di favorire la relazione e l’interazione con l’ambiente sociale. La Comunicazione aumentativa alternativa, infatti, può essere applicata in tutti gli ambienti di vita quotidiana, contribuendo a potenziare le capacità espressive e comprensive e ad accrescere il livello di autonomia delle persone con deficit verbali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Comune di Brindisi e “La Nostra Famiglia” avviano progetto pilota sulla Comunicazione aumentativa

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