Comunicato Stampa | Sole365 e SpesaSospesaorg® | la solidarietà raddoppia in Campania

Questo comunicato presenta l'iniziativa di solidarietà tra Sole365 e SpesaSospesa.org in Campania, che ha permesso di raccogliere oltre 200.000 euro e distribuire più di 402.470 pasti alle famiglie locali. Un esempio di impegno e collaborazione per sostenere le comunità più vulnerabili attraverso azioni concrete e trasparenti.

Raccolti oltre 200.000 Euro per donare speranza e 402.470 pasti alle famiglie del territorio. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Sole365 e SpesaSospesa.org®: la solidarietà raddoppia in Campania. Approfondimenti su Sole365 SpesaSospesa.org Comunicato Stampa: SOLE365 E AZIONE CONTRO LA FAME: UN SUCCESSO DI SOLIDARIETÀ. Comunicato Stampa: Da oggi, la qualità e la convenienza di Sole365 sono disponibili su Amazon. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Sole365 SpesaSospesa.org Argomenti discussi: Sole365 e Fondazione AIRC: l’impegno che si decuplica per il 2026; Trump: 365 vittorie in 365 giorni. Su Groenlandia: Fino a che punto mi spingerò? Lo scoprirete; S.Anastasia. Gianluca Pellegrino e Vesuvius tra i migliori ristoranti al mondo; S.Anastasia. Passaggio di consegne tra i frati francescani e inaugurazione campo di calcio. Comunicato Stampa: Sole365 e Fondazione AIRC: un anno di successi e un impegno che si decuplica per il 2026.Sole365 annuncia i risultati della collaborazione per l’anno 2025 con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, delineando un futuro ancora più ambizioso per il sostegno alla ricerca oncologica. Il b ... gazzettadiparma.it Comunicato Stampa: SOLE365 E AZIONE CONTRO LA FAME: UN SUCCESSO DI SOLIDARIETÀ.La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AP COMMERCIALE SRL ... iltempo.it Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 157 x.com Comunicato stampa Il Comune di Santa Sofia d’Epiro punta su un turismo sostenibile e sul pieno coinvolgimento dei cittadini e dei sofioti. Nelle scorse ore, l’Ente ha pubblicato un avviso esplorativo finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.