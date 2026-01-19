La consigliera regionale del Pd Micaela Vitri ha ricevuto minacce, insulti sessisti e commenti offensivi sui social dopo la sua partecipazione a un programma televisivo. L’episodio evidenzia ancora una volta le difficoltà e le intimidazioni di cui sono vittime le donne impegnate in ambito pubblico. Vitri valuta ora di adire le vie legali per tutelare la propria dignità e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo fenomeno.

PESARO Attacchi sessisti e insulti alla consigliera regionale Micaela Vitri sotto a un post social. L’esponente del Pd è stata ospite di Vera Tv per un programma dedicato alla sicurezza nelle Marche. Il dibattito acceso con il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi, che invocava le maniere forti, è stato ripubblicato su Instagram e nei commenti si sono scatenati i leoni da tastiera. «Quando verrai stuprata devi applaudire», scrive un utente riferendosi agli applausi ironici rivolti dalla dem a Paolorossi. Poi Vitri viene definita «zecca» e ancora «tr.a comunista vomitevole». C’è chi è arrivato a ascrivere «Speriamo sia violentata dai suoi amici così impara». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Minacce, l'augurio di essere stuprata e insulti sessisti sui social: nel mirino la consigliera regionale Pd Vitri (che ora valuta la denuncia)

Insulti sessisti sui social. Cinzia Romboni nel mirino. E lei sporgerà denuncia

Gli insulti sessisti rivolti alla consigliera Cinzia Romboni sui social hanno suscitato attenzione e condanna. La politica ha annunciato l’intenzione di presentare una denuncia, mentre colleghi e cittadini esprimono solidarietà. Questo episodio mette in luce le criticità legate al rispetto e alla tutela delle donne nella sfera pubblica e online, richiedendo un intervento deciso per contrastare comportamenti discriminatori e garantire un ambiente digitale più sicuro.

La denuncia dell'assessore Giusi Savarino: "Contro di me insulti sessisti sui social, ora basta"

L'assessora all'Ambiente della Regione Sicilia, Giusi Savarino, denuncia di essere oggetto di insulti e commenti sessisti sui social media. In un appello, chiede di mettere fine a queste forme di attacco e di rispetto reciproco, evidenziando la necessità di contrastare comportamenti discriminatori online.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Lettera con 'augurio di morte', nuova minaccia alla gip di Lecce Mariano - Una lettera con un 'augurio di morte' è stata fatta recapitare nel suo ufficio del Tribunale di Lecce di viale De Pietro alla gip Maria Francesca Mariano. rainews.it