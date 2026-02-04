L' appuntamento dell' Archivio di Stato nel Giorno del ricordo | Le diverse tragedie del confine orientale Guerra foibe ed esodo

Da chietitoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Archivio di Stato di Chieti ha organizzato un evento speciale per il “Giorno del Ricordo”. L’obiettivo è far conoscere le tragedie che hanno segnato il confine orientale nel Novecento, tra guerra, foibe ed esodo. L’iniziativa coinvolge cittadini, studenti e insegnanti, offrendo spunti concreti per capire meglio un capitolo difficile della nostra storia. La giornata serve anche a ricordare le vite spezzate e a riflettere sulle conseguenze di quegli eventi.

In occasione del “Giorno del Ricordo”, l’Archivio di Stato di Chieti promuove un’iniziativa rivolta alla cittadinanza, agli studenti e al mondo della scuola che rappresenta un momento di approfondimento storico e di riflessione civile sulle complesse vicende del Confine orientale nel Novecento.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

