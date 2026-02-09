Maranello celebra il Giorno del ricordo la conferenza Spine di confine in biblioteca

Maranello ha organizzato una conferenza in biblioteca per ricordare il Giorno del Ricordo. L'evento ha riunito cittadini e studenti, che hanno ascoltato testimonianze e approfondimenti sui massacri delle foibe e sull’esodo giuliano-dalmato. La giornata si inserisce in una serie di iniziative per mantenere viva la memoria di quei fatti drammatici.

Maranello celebra il Giorno del Ricordo, la commemorazione civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. Una giornata per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale". Due le iniziative in programma: martedì 10 febbraio "Il Tricolore per il Giorno del Ricordo" con l'illuminazione della facciata del Municipio con il Tricolore e l'imbandieramento a mezz'asta sul Palazzo Municipale.

