Comunicato Stampa | CRV - Consiglio regionale del Veneto | insediate le commissioni consiliari permanenti

Il Consiglio regionale del Veneto ha ufficialmente insediato questa mattina le sei commissioni consiliari permanenti, segnando l’inizio delle attività di approfondimento e analisi delle questioni regionali. Le commissioni rappresentano un aspetto fondamentale del lavoro legislativo e di indirizzo politico, contribuendo a un’azione più efficace e condivisa all’interno dell’assemblea regionale.

(Arv) Venezia, 12 gennaio 2026 Nella mattinata di oggi, si sono insediate le sei commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale del Veneto. In occasione della prima seduta, ciascuna commissione ha proceduto, come previsto dal Regolamento consiliare, all'elezione del proprio Presidente, del Vicepresidente e del Segretario. Seconda commissione: territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere. Terza commissione: economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia. Quarta commissione: valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti Leggi anche: Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Le Commissioni del Consiglio regionale del Veneto prendono forma" Leggi anche: Consiglio regionale della Toscana: insediate le commissioni consiliari. Ecco i nomi di presidenti e componenti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Comunicato Stampa | Venezuela Presidente Zaia | Vicinanza alla comunità venezuelana in Veneto e ai Veneti in Venezuela; Comunicato Stampa | Presidente Zaia all' inaugurazione dell' Istituto penale per i minorenni di Rovigo; Comunicato Stampa | Morte di Anna Falcone Presidente Zaia | Un esempio di dignità e coerenza. Comunicato Stampa: CRV - Consiglio regionale del Veneto: insediate le commissioni consiliari permanenti - (Arv) Venezia, 12 gennaio 2026 Nella mattinata di oggi, si sono insediate le sei commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale del ... iltempo.it

Prima seduta del Consiglio Regionale: Elezione del Presidente dell'Assemblea Legislativa

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di "Articolo 97" dopo i fatti dello scorso 10 gennaio. Non usa mezzi termini il Movimento Civico all'indomani della caduta della palma... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Comunicato stampa - sentenza 1C_465/2023 - Risanamento della discarica "La Pila" a Friburgo: la ripartizione dei costi non è criticabile x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.