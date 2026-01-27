Il giorno della Memoria è un momento di riflessione importante per ricordare le vittime dell’Olocausto. La visita del Presidente Zaia nel Ghetto di Venezia, accompagnato dai rappresentanti del Consiglio Veneto, sottolinea l’impegno a mantenere vivo il ricordo e la responsabilità collettiva di fronte a questa pagina della storia.

“Essere oggi nel Ghetto di Venezia, insieme ai Consiglieri regionali del Veneto, significa assumersi una responsabilità che va oltre la commemorazione. Qui la Memoria non è solo ricordo: è coscienza, è scelta, è impegno morale nel presente.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha guidato una delegazione di consiglieri regionali alle celebrazioni ufficiali del Giorno della Memoria, al fianco della Comunità Ebraica di Venezia, dando seguito al messaggio istituzionale diffuso ieri. “Voglio esprimere, a nome dell'intero Consiglio regionale, un ringraziamento e una vicinanza sincera alla Comunità Ebraica di Venezia – afferma Zaia - Ringrazio il Presidente Dario Calimani, Rav Alberto Sermoneta, Rabbino Capo della Comunità, tutti gli esponenti e gli amici della comunità ebraica, e anche i ragazzi e le ragazze delle scuole che hanno scelto di essere qui oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comunicato Stampa: Giorno della MemoriaPresidente Zaia in Ghetto a Venezia con una rappresentanza del Consiglio Veneto

