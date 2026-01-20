Elezioni Chieti 2026 parte la corsa di Alessandro Carbone | sabato la presentazione del programma

Domenica 24 gennaio alle 10, a Chieti, si svolgerà l’evento di presentazione del programma di Alessandro Carbone, candidato alle prossime elezioni amministrative del 2026. Questa iniziativa segna l’avvio ufficiale della campagna elettorale, offrendo l’occasione di conoscere le proposte e gli obiettivi del candidato per il futuro della città. Un momento importante per i cittadini interessati alle prospettive di Chieti.

Prende ufficialmente il via la campagna elettorale per le amministrative di Chieti 2026. Il primo evento pubblico è in programma sabato 24 gennaio alle 10.30 al Nuovo Albergo di via Benedetto Croce a Chieti Scalo, dove Alessandro Carbone, candidato sindaco sostenuto da una coalizione civica e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Chieti Scalo Noi scende in campo per le elezioni: “Serve un vero rinnovamento, sosteniamo Carbone”Chieti Scalo si prepara alle prossime elezioni con un forte richiamo alla partecipazione civica e al cambiamento.

