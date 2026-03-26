Compleanno Thuram gli auguri della Juve al centrocampista francese

Da juventusnews24.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha inviato gli auguri di compleanno a un centrocampista francese. La squadra ha condiviso un messaggio ufficiale in occasione della ricorrenza. La notizia è stata resa nota attraverso i canali ufficiali del club. Il giocatore ha compiuto gli anni in data recente. Nessun ulteriore dettaglio sul festeggiamento o altre iniziative è stato comunicato.

Compleanno Thuram, la Juventus ha fatto gli auguri al centrocampista francese. Il comunicato del club bianconero pubblicato sul sito. Giornata speciale in casa Juventus. I bianconeri festeggiano il compleanno di Thuram, il suo secondo in bianconero. Di seguito il comunicato della Vecchia Signora nel quale si fanno gli auguri al centrocampista. « Oggi, giovedì 26 marzo 2026, Khephren  Thuram  festeggia il suo  secondo compleanno  in  bianconero. Venticinque anni per il centrocampista francese che, da quando è arrivato a Torino nell’estate del 2024 dal Nizza, ha totalizzato  89 presenze  con la nostra maglia, segnando anche  8 gol  e andando in  doppia cifra  per quanto riguarda il numero di  assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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