Compleanno Davids la Juve fa gli auguri al centrocampista olandese – FOTO

Compleanno Davids, la Juve ha fatto gli auguri sui social al centrocampista olandese. Uno dei simboli del club bianconero degli anni 2000. Il calendario del tifo bianconero segna oggi una data cerchiata in rosso, un momento per celebrare un uomo che ha ridefinito il concetto di grinta a centrocampo. " Tanti auguri di buon compleanno a Edgar Davids ", così sui social la Juventus. Ricordiamo che l'olandese è il giocatore che con i suoi iconici occhiali e le treccine al vento ha incarnato meglio di chiunque altro lo spirito guerriero della Juventus degli anni a cavallo tra i due millenni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Arrivato in punta di piedi ma esploso con la forza di un uragano, Davids ha trasformato la mediana della Vecchia Signora in una diga invalicabile.