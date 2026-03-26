Compagnoni I cimeli donati al Cast

A Sondrio, il Castello delle storie di montagna, conosciuto come museo narrante, ha ricevuto una donazione di cimeli. Questa iniziativa arricchisce la collezione esposta e coinvolge direttamente la comunità locale. La donazione comprende oggetti di interesse storico e culturale legati alle tradizioni di montagna, contribuendo a preservare il patrimonio. La scoperta è stata annunciata ufficialmente dal responsabile del museo.

SONDRIO Importanti novità per il Cast, il Castello delle storie di montagna, "museo narrante" allestito fra le mura di Castello Masegra che proprio in quanto hub narrativo in continua evoluzione nel segno della valorizzazione delle 3A della montagna (arrampicata, alpinismo, ambiente) andrà ad arricchirsi, accogliendo e custodendo oggetti e cimeli appartenuti a un’altra A leggendaria, quella di Achille Compagnoni (1914-2009), l’alpinista originario di Valfurva (foto), primo conquistatore della vetta del K2 nel 1954 e riferimento fondamentale per la storia della montagna del Novecento. La Giunta comunale ha recentemente deliberato un primo atto di indirizzo per avviare l’iter che porterà all’acquisizione di cimeli, oggetti personali, documenti e materiali appartenuti al famoso alpinista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Compagnoni. I cimeli donati al Cast Articoli correlati La “Julia” apre al pubblico le su Sale CimeliZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Prosegue anche nel... La “Julia” apre al pubblico le sue Sale CimeliZelig, le pagelle: la gratitudine di Geppi Cucciari, cara, ti amiamo! (10), la pioggia di orrendi cliché sulle persone trans (0) Prosegue anche nel...