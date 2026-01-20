La Julia apre al pubblico le sue Sale Cimeli

La Brigata Alpina “Julia” continua nel 2026 a offrire l’apertura gratuita delle sue Sale Cimeli, visitabili ogni seconda domenica del mese presso la Caserma “Di Prampero” a Udine. Questa iniziativa permette al pubblico di conoscere la storia e il patrimonio della Brigata, unica unità operativa dell’Esercito presente in città. Un’occasione semplice e accessibile per avvicinarsi alla tradizione militare e alla memoria storica della regione.

Prosegue anche nel 2026 l'iniziativa della Brigata Alpina "Julia" che rende visitabile gratuitamente le proprie Sale Cimeli, ogni seconda domenica del mese, al piano terra della Caserma "Di Prampero", sede del Comando Brigata, unica unità operativa dell'Esercito presente a Udine. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 25 gennaio dalle 9 alle 13. L'ingresso dei visitatori sarà possibile dal portone d'Onore di Via Sant'Agostino 8, ogni 30 minuti, formando gruppi di massimo 20 persone.

