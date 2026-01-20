La Julia apre al pubblico le su Sale Cimeli

La Brigata Alpina “Julia” apre al pubblico le sue Sale Cimeli ogni seconda domenica del mese nel 2026, offrendo un’opportunità di visita gratuita presso la Caserma “Di Prampero” a Udine. Situata al piano terra, questa iniziativa permette di conoscere la storia e i ricordi legati alla Brigata, rappresentando un momento di condivisione e memoria aperto a tutti gli interessati.

Prosegue anche nel 2026 l'iniziativa della Brigata Alpina "Julia" che rende visitabile gratuitamente le proprie Sale Cimeli, ogni seconda domenica del mese, al piano terra della Caserma "Di Prampero", sede del Comando Brigata, unica unità operativa dell'Esercito presente a Udine. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 25 gennaio dalle 9 alle 13. L'ingresso dei visitatori sarà possibile dal portone d'Onore di Via Sant'Agostino 8, ogni 30 minuti, formando gruppi di massimo 20 persone.

