Si spoglia alla fiera della birra e morde al naso una guardia giurata

Durante la fiera della birra a Rimini, una persona si è spogliata davanti ai visitatori e ha morso al naso una guardia giurata, creando scompiglio tra gli stand. Il fatto è avvenuto martedì, quando l’uomo ha iniziato a gridare e a togliersi i vestiti, attirando l’attenzione di tutti. La guardia, intervenuta per calmare la situazione, è stata morsa al volto, mentre i presenti guardavano increduli. La manifestazione, molto frequentata da addetti del settore e appassionati, si svolgeva nella zona fieristica della città.

