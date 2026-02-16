Morde un poliziotto durante un controllo il fratello interviene e picchia gli agenti | entrambi arrestati

A Marcianise, nella provincia di Caserta, due fratelli di 28 e 32 anni sono stati arrestati dopo aver aggredito gli agenti di polizia. La vicenda è iniziata quando uno dei due ha morso un poliziotto durante un controllo di routine, scatenando il caos. Immediatamente, il fratello è intervenuto, picchiando gli agenti con calci e pugni. La scena si è svolta davanti a un negozio, attirando l’attenzione dei passanti. Entrambi sono stati portati in caserma e ora si trovano in custodia.