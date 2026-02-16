Morde un poliziotto durante un controllo il fratello interviene e picchia gli agenti | entrambi arrestati

Da fanpage.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Marcianise, nella provincia di Caserta, due fratelli di 28 e 32 anni sono stati arrestati dopo aver aggredito gli agenti di polizia. La vicenda è iniziata quando uno dei due ha morso un poliziotto durante un controllo di routine, scatenando il caos. Immediatamente, il fratello è intervenuto, picchiando gli agenti con calci e pugni. La scena si è svolta davanti a un negozio, attirando l’attenzione dei passanti. Entrambi sono stati portati in caserma e ora si trovano in custodia.

A Marcianise, nella provincia di Caserta, due fratelli di 28 e 32 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver aggredito gli agenti durante un controllo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Ubriaco morde un poliziotto che cercava di calmarlo, il fratello aggredisce l'agente: arrestati

Un incidente a Marcianise ha portato all’arresto di due fratelli, dopo che entrambi hanno aggredito un poliziotto nel tentativo di sfuggire a un controllo.

Uccide il cane poliziotto Spike durante un controllo stradale e poi viene ucciso dagli agenti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Ubriaco morde un poliziotto che cercava di calmarlo, il fratello aggredisce l'agente: arrestatiSono finiti in manette due fratelli di Marcianise di 28 e 32 anni, responsabili di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. casertanews.it

morde un poliziotto duranteLe immagini drammatiche dell’assalto a un poliziotto durante il corteo a TorinoIl video choc mostra l’agente isolato a terra, colpito ripetutamente da manifestanti armati, tra calci, pugni e persino un martello ... tg.la7.it